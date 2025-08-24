Baltijas balss logotype
Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине

В мире
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине
ФОТО: globallookpress.com

Вэнс описал сроки завершения конфликта на Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс описал возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает телеканал NBC News.

Вице-президент заявил, что у США есть президент, который активно занимается дипломатией для прекращения кровопролития. Таким образом он ответил на вопрос о сроках завершения конфликта. «Какой бы ни был исход — закончится ли война за три или шесть месяцев, надеюсь, что не дольше», — поделился своими мыслями в рамках передачи Meet the Press («Встреча с прессой») Вэнс.

В ходе интервью американский вице-президент рассказал о переговорных методах администрации Трампа. «В конце концов, мы либо добьемся успеха, либо упремся в стену. А если упремся в стену, то продолжим этот процесс переговоров, используя рычаги давления», — объяснил собеседник NBC News. По словам Вэнса, именно такая энергичная дипломатия и положит конец кровопролитию.

Также Джэй Ди Вэнс заявил, что Россия впервые за три с половиной года этого конфликта пошла на значительные уступки президенту США Трампу. Он подчеркнул, что официальная Москва также говорит о необходимости урегулирования.

#россия-сша #украина
Оставить комментарий

(1)
  • Л
    Лёва
    24-го августа

    Штатам не впервой примыкать к победителям, когда очевидный исход и так ясен. Когда вся основная работа сделана и исход что с ними, что без них - единственно возможный.

    Штатам не впервой продавать оружие одной стороне, а потом переходить на другую сторону. А потом всем рассказывать, что оказывается они ж и победители.

    Он может описывать свои фантастические измышления сколь угодно. Всё давно озвучено. В 2022году.

    12
    3

Видео