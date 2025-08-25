Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп разрешит Украине бить дальнобойным оружием по России - сенатор США 1 1182

В мире
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
Трамп разрешит Украине бить дальнобойным оружием по России - сенатор США
ФОТО: Global Look Press

Сенатор Грэм: Трамп готовится снять запрет на дальнобойное оружие для Украины.

Президент США Дональд Трамп якобы готовится отменить запрет на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, его слова передает All Israel News.

«Трамп готовится снять прежние американские ограничения на запуски ракет большой дальности по России для совершения наступательных действий и нанесения гораздо более серьезного ущерба», — сказано в сообщении.

По мнению сенатора, такая мера давления якобы необходима для ускорения мирного процесса по Украине. Также он заявил, что намерен в следующем месяце представить законопроект, объявляющий Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее Грэм заявил, что Трампу стоит убедить российского лидера Владимира Путина, что Соединенные Штаты уничтожат экономику РФ, если конфликт на Украине не закончится. Он считает, что для этого необходимо ввести вторичные санкции против стран, которые покупают российские энергоресурсы.

Читайте нас также:
#сша #россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
1
1
0
2
0

Оставить комментарий

(1)
  • MiU
    Made in USSR
    25-го августа

    Ага... разрешит, но при этом не станет передавать координаты от американских рпзведовательных служб. Но это полдела. Дело начнётся после первых пусков по Москве и дальше: Киев "мухой" превратится в два города. Как там было у Твардовского? "Переправа, переправа, берег левый, берег правый." Сколкео там сейчас в Киеве мостов через Днепр? Восемь? Это до первого неправильного шага киевской шайки. После только на лодочках...

    13
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 175
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 294
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 2
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 7
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 36
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 41
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 310
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 2
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 7
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео