В Киеве пригрозили президенту Польши из-за бандеровской символики 3 951

В мире
Дата публикации: 25.08.2025
BB.LV
В Киеве пригрозили президенту Польши из-за бандеровской символики
ФОТО: Global Look Press

В Киеве заявили об ответной на запрет бандеровской символики в Польше реакции.

В Киеве предупредили президента Польши Кароля Навроцкого об ответных мерах в случае, если Сейм примет закон о запрете бандеровской красно-черной символики. Об этом сообщил источник газеты «Европейская правда».

«Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше», — сказано в публикации.

Источник издания отметил, что любые решения, которые будут приравнивать украинские символы к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе.

Ранее польский лидер предложил отказывать в гражданстве сторонникам Бандеры. Навроцкий отметил, что в законе должен быть однозначный лозунг «стоп бандеровщине».

Оставить комментарий

(3)
  • ТК
    Тото Кутунио
    25-го августа

    В Киеве пригрозили. Совсем нюх потеряли. Пшеки им на раз фитиль прикрутят с поставками со стороны пшекии что придётся сдаться за неделю. Уже намекнули что старлинк на 50 лямов скажет адиос.

    36
    1
  • Ч
    Чангл
    25-го августа

    В Польше так же положили на эти выкрики. Каждый поляк желает убить украинца из-за резни в Волыни. И политика не причём.

    37
    1
  • Ч
    Чангл
    Чангл
    25-го августа

    Работал в Ирландии с поляками. Никто не любит хохлов.

    33
    0
Читать все комментарии

