В Киеве пригрозили президенту Польши из-за бандеровской символики

В Киеве заявили об ответной на запрет бандеровской символики в Польше реакции.

В Киеве предупредили президента Польши Кароля Навроцкого об ответных мерах в случае, если Сейм примет закон о запрете бандеровской красно-черной символики. Об этом сообщил источник газеты «Европейская правда».

«Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше», — сказано в публикации.

Источник издания отметил, что любые решения, которые будут приравнивать украинские символы к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе.

Ранее польский лидер предложил отказывать в гражданстве сторонникам Бандеры. Навроцкий отметил, что в законе должен быть однозначный лозунг «стоп бандеровщине».