Посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о путешествиях во времени для борьбы с роботами-убийцами. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «Новая украинская школа».

«Фильмы про "Терминатора" уже становятся реальностью. (...) Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — заявил он.

По словам Залужного, развитие дронов требует минимизации количества людей в окопах и активного развития технических средств.