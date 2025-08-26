Baltijas balss logotype
В мире
Дата публикации: 26.08.2025
BB.LV
скриншот

скриншот

Залужный: фильмы про Терминатора уже становятся реальностью.

Посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о путешествиях во времени для борьбы с роботами-убийцами. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале «Новая украинская школа».

«Фильмы про "Терминатора" уже становятся реальностью. (...) Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — заявил он.

По словам Залужного, развитие дронов требует минимизации количества людей в окопах и активного развития технических средств.

#война на украине
Видео