«Как в советское время — всё шло на ракеты» - латвийский эксперт о российской экономике 4 935

В мире
Дата публикации: 27.08.2025
BB.LV
«Как в советское время — всё шло на ракеты» - латвийский эксперт о российской экономике

Экономика России в настоящий момент держится на военной промышленности и доходах от нефти и газа, однако в долгосрочной перспективе становится всё более нестабильной: растёт дефицит бюджета, сокращается Национальный фонд благосостояния, а падение цен на нефть может стать поворотной точкой. Что сейчас происходит в экономике РФ? Об этом в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!» рассказала председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.

Анализируя ситуацию, Штейнбука отметила: «Судя по доступной мне информации, сейчас речи о повышении налогов нет, хотя экономика России действительно не в лучшем состоянии. Я бы сказала так — краткосрочно она выглядит нормально, но в долгосрочной перспективе — нет. Около 40% экономики связано с военной промышленностью, остальная часть экономики растёт за счёт бюджетных вливаний».

Сравнивая нынешнюю ситуацию с прошлым, она подчёркнула:

«Это примерно как в советское время — всё шло на ракеты, вооружения, а остальная экономика — в упадке. Это один из признаков глубокой деформации экономики. Вопрос — как долго они смогут так продолжать с учётом санкций? Да, частично они их обходят, но в целом — это вредно для экономики».

Штейнбука также указала на ключевой риск — снижение цен на нефть. «Цены на нефть снижаются, они больше не такие высокие, а ведь именно сырьё и полезные ископаемые — нефть и газ — являются основным источником доходов бюджета. У них увеличивается дефицит бюджета, и сейчас он частично покрывается за счёт так называемого Национального фонда благосостояния. Но этот фонд теперь вдвое меньше, чем был ранее. По сути, они ещё могут продержаться пару лет, не повышая налоги, но если захотят сохранить остатки фонда, повышение налогов станет неизбежным», - пояснила она.

Говоря об инфляции, Штейнбука отметила, что она в России относительно высока: «Экономика хоть и деформирована, но продолжает расти. Рост не стремительный — не 35%, но около 1,4% в год. Между 1 и 2 процентами — и это, несмотря на все искажения, всё же лучше, чем у нас. Конечно, это неустойчиво, и в целом экономика больна. Военная экономика — это монстр не только в экономическом, но и в прямом, с точки зрения безопасности, смысле», — подытожила Штейнбука.

#россия
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    27-го августа

    В советское время и сейчас в России врачи доступны и бесплатны, а в супер успешной Латвии к врачу через год, даже за деньги.

    23
    2
  • 27-го августа

    у нас та-же картина приоритет оборона и помощь на войну. премьер так сказал

    16
    0
  • lo gos
    lo gos
    27-го августа

    В Латвии нет экспертов, есть проплаченные собаки, которые тявкают за деньги, так что заголовок должен быть другой - проплаченная сучка снова затявкало за еду.

    24
    3
  • Е
    Ехидный
    27-го августа

    история циклична - в советское время все на ракеты , а сечас все идет на помошь незалежным, а экономика в упадке !!!!

    51
    2
Читать все комментарии

