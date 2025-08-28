Является ли преступлением принятие гражданства России?

«Переезд в РФ и принятие гражданства государства-агрессора следует расценивать как поддержку войны»: жители стран Балтии получили паспорта в Пскове, пишет портал Postimees.

Губернатор Псковской области опубликовал видеоролик, на котором группа иностранцев клянется «защищать Россию» и получает российские паспорта.

Спецслужбы Латвии подтвердили получение паспортов РФ несколькими латвийскими гражданами и заявили, что воспринимают это как преступление.

Профильные ведомства Эстонии пока не ответили.

О том, что, несмотря на отсутствие в РФ рабочих правовых институтов, туда переезжают жители стран Балтии, российская пропаганда рассказывает все три с половиной года после начала полномасштабного вторжения в Украину. В конце 2024 года Rus.Postimees по данным из открытых источников анализировал, кто именно уезжает на восток.