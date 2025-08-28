Baltijas balss logotype
Президента Аргентины закидали камнями 3 382

В мире
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
Президента Аргентины закидали камнями
ФОТО: twitter

Президента Аргентины Хавьера Милея в среду закидали камнями на предвыборном мероприятии недалеко от Буэнос-Айреса, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Демонстранты, протестовавшие против коррупционного скандала, бросали в президентский кортеж камни и бутылки. Охрана быстро вывела Милея с места происшествия, и он не пострадал, сообщил в социальной сети X его пресс-секретарь Мануэль Адорни.

Милей, участвующий в кампании перед промежуточными выборами, намеченными на октябрь, находился в кузове движущегося пикапа и приветствовал сторонников в городе Ломас-де-Самора, расположенном в 20 километрах к югу от Буэнос-Айреса, когда началась атака камнями, бутылками и даже растениями.

Автомобиль, в котором находились президент, его сестра Карина Милей и другие официальные лица, поспешно покинул место происшествия.

Позднее между сторонниками и противниками Милея произошли столкновения. Одна из сторонниц президента с травмами рёбер была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

Скандал связан с коррупцией в государственной службе по делам инвалидности, в которую оказалась втянута влиятельная сестра президента Карина Милей. Он разгорелся после утечки аудиозаписей, сделанных бывшим главой агентства Диего Спаньуоло.

В этих записях Спаньуоло утверждает, что Карина Милей присвоила средства, предназначенные для людей с инвалидностью.

В среду президент впервые прокомментировал ситуацию. "Всё, что сказал [Спаньуоло], — ложь", — заявил Милей журналистам в Ломас-де-Самора перед началом протестов. "Мы привлечём его к ответственности и докажем, что он солгал", — добавил он.

Промежуточные выборы станут первым серьёзным испытанием уровня поддержки Милея после его вступления в должность президента в декабре 2023 года. Тогда он пообещал оживить экономику страны.

54-летний экономист Милей сумел снизить высокую инфляцию и добиться профицита бюджета за счёт резкого сокращения государственных расходов, в том числе на поддержку инвалидов.

#аргентина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Как считает портал ВВ да,об евреях или хорошо или никак ,но они ж не по покойники.😀 Притом я знаю разницу между ними,так что успокойтесь-если вы приличные люди,то и отношение к вам другое,а синдрома заложника у меня нет,чтобы любить тех,кто постоянно хочет меня убить,обобрать ,лишить всего...(И не только меня)👽

    0
    0
  • A
    Aleks
    28-го августа

    Это же явное проявление антисемитизма-закидать коррупционного еврея камнями👽😀Он же прошел Холокост ,поэтому надо понять и простить богоизбранного.Разве не так?😀

    4
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Aleks
    28-го августа

    Тебя евреи в детстве облссали и @бнули торой по башке?

    0
    0
Читать все комментарии

