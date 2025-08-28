Президента Аргентины закидали камнями

Президента Аргентины Хавьера Милея в среду закидали камнями на предвыборном мероприятии недалеко от Буэнос-Айреса, сообщает LETA со ссылкой на AFP.

Демонстранты, протестовавшие против коррупционного скандала, бросали в президентский кортеж камни и бутылки. Охрана быстро вывела Милея с места происшествия, и он не пострадал, сообщил в социальной сети X его пресс-секретарь Мануэль Адорни.

Милей, участвующий в кампании перед промежуточными выборами, намеченными на октябрь, находился в кузове движущегося пикапа и приветствовал сторонников в городе Ломас-де-Самора, расположенном в 20 километрах к югу от Буэнос-Айреса, когда началась атака камнями, бутылками и даже растениями.

CIVILIZACIÓN O BARBARIE

KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

Fin. pic.twitter.com/S887WbszxA — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

Автомобиль, в котором находились президент, его сестра Карина Милей и другие официальные лица, поспешно покинул место происшествия.

Позднее между сторонниками и противниками Милея произошли столкновения. Одна из сторонниц президента с травмами рёбер была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

Скандал связан с коррупцией в государственной службе по делам инвалидности, в которую оказалась втянута влиятельная сестра президента Карина Милей. Он разгорелся после утечки аудиозаписей, сделанных бывшим главой агентства Диего Спаньуоло.

В этих записях Спаньуоло утверждает, что Карина Милей присвоила средства, предназначенные для людей с инвалидностью.

В среду президент впервые прокомментировал ситуацию. "Всё, что сказал [Спаньуоло], — ложь", — заявил Милей журналистам в Ломас-де-Самора перед началом протестов. "Мы привлечём его к ответственности и докажем, что он солгал", — добавил он.

Промежуточные выборы станут первым серьёзным испытанием уровня поддержки Милея после его вступления в должность президента в декабре 2023 года. Тогда он пообещал оживить экономику страны.

54-летний экономист Милей сумел снизить высокую инфляцию и добиться профицита бюджета за счёт резкого сокращения государственных расходов, в том числе на поддержку инвалидов.