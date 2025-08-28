Baltijas balss logotype
Расследование: Россия запускает дроны над Германией 1 353

В мире
Дата публикации: 28.08.2025
Deutsche Welle
Расследование: Россия запускает дроны над Германией
ФОТО: dreamstime

Связанные с Россией разведывательные беспилотники следят в Тюрингии за маршрутами поставок западного оружия Украине, говорится в совместном расследовании изданий WirtschaftsWoche и The New York Times.

Эти данные Россия может использовать для будущих диверсий, считают американские и немецкие спецслужбы. По данным журналистов, дроны, связанные с Россией, в основном летают в восточной Германии вблизи военных баз. Американские власти считают, что ими управляют лица, связанные с российскими спецслужбами.

Германия продолжает оборудовать свои военные базы противодроновыми системами, указывает WirtschaftsWoche. По информации немецкой разведки, некоторые дроны были изготовлены в Иране - и запущены с российских кораблей в Балтийском море. В бундесвере заявили, что такие полеты значительно угрожают безопасности.

Число предполагаемых российских диверсий идет на спад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, что выпущенное расследование "напоминает очередную газетную утку". "Представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это бы хорошо видели и вряд ли бы они молчали", - заявил представитель Кремля.

В 2025 году количество российских диверсий на территории Европы сократилось, отмечает The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. Издание связывает это с тем, что США и европейские страны усилили обмен информацией о действиях российской разведки в ЕС.

Кроме того, на снижение активности российских спецслужб могла повлиять "бурная дипломатическая деятельность" из-за переговоров о прекращении российско-украинской войны, отмечает NYT.

#россия #дроны #германия
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го августа

    А еще в ходе расследования выяснилось, что тараканы в голове Усрулы фон дер Ляйен говорят на русском! И Солнце встаёт на востоке, потому что лично Путин подкупил небесную канцелярию...

    5
    1

Видео