Расследование: Россия запускает дроны над Германией

Связанные с Россией разведывательные беспилотники следят в Тюрингии за маршрутами поставок западного оружия Украине, говорится в совместном расследовании изданий WirtschaftsWoche и The New York Times.

Эти данные Россия может использовать для будущих диверсий, считают американские и немецкие спецслужбы. По данным журналистов, дроны, связанные с Россией, в основном летают в восточной Германии вблизи военных баз. Американские власти считают, что ими управляют лица, связанные с российскими спецслужбами.

Германия продолжает оборудовать свои военные базы противодроновыми системами, указывает WirtschaftsWoche. По информации немецкой разведки, некоторые дроны были изготовлены в Иране - и запущены с российских кораблей в Балтийском море. В бундесвере заявили, что такие полеты значительно угрожают безопасности.

Число предполагаемых российских диверсий идет на спад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге для журналистов, что выпущенное расследование "напоминает очередную газетную утку". "Представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это бы хорошо видели и вряд ли бы они молчали", - заявил представитель Кремля.

В 2025 году количество российских диверсий на территории Европы сократилось, отмечает The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. Издание связывает это с тем, что США и европейские страны усилили обмен информацией о действиях российской разведки в ЕС.

Кроме того, на снижение активности российских спецслужб могла повлиять "бурная дипломатическая деятельность" из-за переговоров о прекращении российско-украинской войны, отмечает NYT.