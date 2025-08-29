Специальный посланник президента США в Сирии и Ливане Том Баррак сообщил, что 31 августа ливанские власти представят план разоружения "Хизбаллы". Израильская сторона сможет выступить со встречными предложениями.

"Разоружение "Хизбаллы" необязательно будет проходить военным путем. Армия и правительство Ливана не говорят о том, чтобы начать войну. Мы говорим о том, чтобы убедить "Хизбаллу" отказаться от оружия", – заявил он после встречи с президентом Жозефом Ауном.

В ходе своего визита в США глава МИД Израиля Гидеон Саар дал интервью газете Wall Street Journal, в котором, в частности, отреагировал на планы ряда западных стран признать "палестинское государство": «Когда ХАМАС хвалит вас, как это было с президентом Франции Макроном, это уже говорит само за себя». По словам министра Саара, «ХАМАС уже заявил, что признание палестинского государства — это результат резни 7 октября. Палестинцы помнят, что до 7 октября Франция и Великобритания ничего не признавали. Так к какому же выводу они должны теперь прийти?»

Глава МИД Израиля отметил: «Многие в Европе не понимают, что идеология всех палестинских группировок - это ликвидация еврейского государства. Сегодня в Европе существуют огромные мусульманские общины. Там уже есть радикальные исламские ячейки. Это оказывает влияние». Говоря о результатах войны, министр Саар подчеркнул: «Мы восстановили имидж Израиля как сильного государства после падения 7 октября, но это не просто имидж - это реальность. Мы разрушили ту архитектуру террора вокруг нас, которую Иран создавал годами, и изменили всю стратегическую ситуацию на Ближнем Востоке».