Вэнс заявил о готовности занять место Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост президента страны, если с действующим лидером Дональдом Трампом «что-то случится». Об этом он рассказал в интервью USA Today.

«Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил», — ответил политик на соответствующий вопрос.

По словам Вэнса, должность вице-президента дала ему необходимые навыки и знания для возможного исполнения обязанностей главы государства. При этом он подчеркнул, что у президента Трампа «невероятно хорошее здоровье», и ожидает, что тот дослужит полный срок.