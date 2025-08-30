РФ бьет по Украине вместо подготовки к встрече - Зеленский

Время, отведенное для подготовки встречи на уровне президентов, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов по Украине, констатировал Владимир Зеленский. Он призвал США и Европу к "реальным шагам", пишет DW .

"Понятно, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов", - написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях в субботу, 30 августа, подчеркнув, что "Россия снова показывает, что ей плевать на слова".

"Эта война не прекратится от политических заявлений - нужны реальные шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира", - добавил он. По мнению Зеленского, единственным способом для завершения войны РФ против Украины дипломатическим путем являются "жесткие тарифы против всех, кто накачивает российскую армию деньгами, и действенные санкции против самой Москвы - банковские и энергетические".

Ночные удары РФ по Украине: есть погибший и десятки раненых

Российские войска в ночь 30 августа вновь атаковали Украину ударными беспилотниками и ракетами, сообщили региональные власти. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Под удар попали, в частности, Запорожье и Днепр.

"По меньшей мере 12 ударов по Запорожью нанесли россияне во время массированной атаки", - написал глава местной ОВА Иван Федоров в Telegram. По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб и еще 24, в том числе ребенок, получили ранения. Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре и в Павлограде и опубликовал в Telegram фотоматериалы последствий российского удара. "Это Днепр после ночи террора. Специалисты продолжают обследование территории. Но самое главное, что страшная атака не привела к человеческим жертвам. К счастью, все целы", - написал он.

Россия атаковала Украину почти 600 средствами воздушного нападения

Согласно сводке Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале, в ночь на 30 августа российские войска для ударов по территории Украины применили 537 беспилотников с пусками из Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово и Приморско-Ахтарска; 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области и Краснодарского края; 37 крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 из Саратовской области, акватории Черного моря, а также и оккупированной части Запорожской области.

По данным ВС ВСУ, были отражены 510 российских дронов, 6 баллистических и 32 крылатые ракеты. "Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации", - говорится в сообщении.

За двое суток до этого в результате российского обстрела Киева погибли 22 человека, сообщил глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко. Среди них четверо детей в возрасте двух, 14, 16 и 17 лет. Мэр украинской столицы Виталий Кличко написал о 63 раненых, 35 из них госпитализированы. 29 августа был объявлен в столице Украины днем траура.

Мерц: Путин лишь притворялся готовым к прямым переговорам

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) не исключил, что война России против Украины "продлится еще многие месяцы". Об этом глава германского правительства заявил 29 августа на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам межправительственных консультаций ФРГ и Франции в Тулоне.

По словам Мерца, президент РФ Владимир Путин лишь притворялся готовым к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я настоятельно выступаю за то, чтобы мы совместно - мы, то есть европейцы вместе с американским правительством, - тщательно обсудили следующие шаги", - цитирует канцлера ФРГ агентство dpa.

"Если к понедельнику (1 сентября. - Ред.) встреча между Путиным и Зеленским не состоится, (...) станет очевидно, что Путин подставил (президента США Дональда. - Ред.) Трампа", - добавил Макрон, подчеркнув, что намерен вместе с Мерцем обсудить это с главой Белого дома в предстоящие выходные дни.