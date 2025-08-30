Спецслужбы ФРГ предупредят о вербовке «одноразовых агентов»

Кампания четырех немецких спецслужб призвана привлечь внимание к риску, который несут люди, вербуемые через мессенджеры на роль "агентов низкого уровня". Их склоняют к совершению преступлений, не раскрывая подробностей, пишет DW .

Немецкие спецслужбы намерены провести совместную информационную кампанию в ответ на гибридную войну, проводимую Россией на территории Германии. Как сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в материале, опубликованном в пятницу, 29 августа, начиная с 1 сентября спецслужбы ФРГ будут предупреждать пользователей социальных сетей об участившихся случаях вербовки так называемых "одноразовых агентов" среди жителей страны. Отмечается, что в совместной информационной кампании принимают участие Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), Федеральная разведывательная служба (BND, внешняя разведка), Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Служба военной контрразведки Германии (MAD).

Кампания призвана привлечь внимание к риску, который несут люди, нанимающиеся в качестве таких агентов, также именуемых "агентами низкого уровня". Речь идет о людях, которых вербуют через мессенджеры и склоняют к совершению преступлений, не раскрывая им точных подробностей всей операции.

"Вербуемые лица не являются настоящими агентами, а в основном молодыми мужчинами, увлеченными техникой. Они часто происходят из неблагополучных сред, связанных с мелкой преступностью, часто родом из России или Восточной Европы и, как правило, симпатизируют Путину и российскому режиму", - говорится в материале газеты.

За свои действия они обычно получают оплату в криптовалюте, уточняют журналисты со ссылкой на данные спецслужб ФРГ.

Сфера заказов "одноразовых агентов"

Как сообщает FAZ, власти считают даже такие правонарушения, как съемка и отправка фотографий объектов безопасности, шпионской деятельностью, если они совершаются по заказу иностранного государства. Это может повлечь за собой высокие денежные штрафы или тюремное заключение.

Спектр действий таких исполнителей варьируется от забивания выхлопных труб автомобилей строительной пеной и изображений пропагандистских граффити Кремля до целенаправленного шпионажа и конкретных планов диверсий на территории ФРГ и других стран ЕС. "Одноразовые агенты" также могут запускать дроны для разведки маршрутов, по которым военные грузы доставляются в Украину для помощи стране в ее оборонительной войне против РФ, пишет газета.

Россия, как полагают спецслужбы, в последние несколько лет все чаще прибегает к этому методу, поскольку в последние годы страны ЕС выслали большое количество российских "дипломатов", которые на самом деле были сотрудниками спецслужб и использовали свою неприкосновенность для проведения и управления диверсионными операциями. Кроме того, использование "одноразовых агентов", которые не требуют никаких инвестиций в обучение, предполагает также и сокрытие истинных организаторов преступлений.