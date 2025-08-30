Трамп предлагал разместить в Украине китайских миротворцев - СМИ

Президент США Дональд Трамп считает, что после окончания войны в Украине там следует разместить китайских миротворцев, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на четырёх осведомлённых собеседников.

Таким образом Трамп выразил поддержку предложению российского президента Владимира Путина.

По словам источников газеты, 18 августа, во время встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, Трамп предложил в рамках урегулирования попросить Китай направить миротворцев для контроля нейтральной зоны вдоль 1300-километровой линии фронта.

В Белом доме отрицали, что подобная идея обсуждалась. "Это ложь", — заявил Financial Times высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Газета отмечает, что Россия впервые выдвинула идею о китайских миротворцах в контексте гарантий безопасности на первых переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года.

Как сообщает интернет-издание Axios, Путин 15 августа во время встречи с Трампом на Аляске назвал Китай одним из возможных гарантов безопасности Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил, что не видит Китай в числе гарантов безопасности.

В Европейском союзе идея отправки китайских миротворцев в Украину вызвала неоднозначную реакцию, 23 августа писал немецкий журнал Welt am Sonntag.

С одной стороны, участие стран Глобального Юга, таких как Китай, в миротворческой миссии могло бы усилить поддержку плана по размещению в Украине международных военных сил для контроля за соблюдением перемирия.

"Однако с другой стороны, существует угроза, что Китай в Украине будет заниматься в первую очередь шпионажем и в случае конфликта займёт откровенно пророссийскую позицию, а не сохранит нейтралитет", — заявил журналистам высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с ходом обсуждений.

Власти Китая ранее отрицали, что обсуждали отправку миротворцев в Украину.

Сообщения СМИ о таких планах "не соответствуют действительности", — заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.