Убийство Парубия было тщательно подготовлено - Зеленский

Убийство депутата украинского парламента, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия было тщательно спланировано, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский, указав, что к расследованию подключена Служба безопасности Украины (СБУ), пишет LETA со ссылкой на Interfax-Украина.

"Правоохранительные органы регулярно отчитываются — министр внутренних дел, генеральный прокурор. Они расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия", — написал Зеленский в Telegram.

"Задействовано много сил — все необходимые. Преступление, к сожалению, было тщательно подготовлено. Однако делается всё возможное, чтобы раскрыть его", — сказал президент в видеобращении.

Зеленский также сообщил, что говорил с главой СБУ Василием Малюком.

"СБУ участвует в расследовании", — отметил он.

Президент поручил без промедления предоставлять обществу проверенную информацию.

Как уже сообщалось, в субботу во Львове, на западе Украины, был застрелен бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий. Убийца скрылся, в городе проводится масштабная операция по его поимке.

Парубий был депутатом нескольких созывов парламента. Должность спикера он занимал с 2016 по 2019 год. На выборах в 2019 году прошёл в парламент по списку партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

С убийством Парубия враги пытаются посеять страх, заявил в Telegram глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Враги не могут завоевать Украину силой, поэтому прибегают к терроризму, пытаются сеять страх, провоцировать напряжённость и хаос в обществе, чтобы сломить волю украинского народа к сопротивлению", — отметил руководитель разведки.

Буданов выразил глубокие соболезнования семье и друзьям Парубия.

"Он навсегда останется примером верности делу Украины и единства украинского народа", — говорится в заявлении главы разведки.