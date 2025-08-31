Baltijas balss logotype
Экономика Северной Кореи показала рекордный рост с 2016 года

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Экономика Северной Кореи показала рекордный рост с 2016 года

Экономика Северной Кореи в 2024 году продемонстрировала самый быстрый рост с 2016 года — об этом сообщает Центральный банк Южной Кореи. По его данным, валовой внутренний продукт страны увеличился на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув почти 37 трлн вон (26,7 млрд долларов США).

Рост обеспечили главным образом тяжелая промышленность и строительство, продолжившие восстановление, начавшееся в 2023 году после трех лет спада. Наибольшие темпы роста показали тяжелая и химическая отрасли — плюс 10,7%. В отчете отмечается рост производства металлов — железа, стали, меди, никеля и алюминия.

Экономический подъем совпал с активизацией международной деятельности Пхеньяна. Уже 3 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын отправится в Пекин, где вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным примет участие в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны. Это будет его первый визит в Китай с 2019 года.

Северная Корея активно поддерживает Москву в войне в Украине, поставляя артиллерию, ракеты и даже военный контингент. В обмен Пхеньян получает топливо и продовольствие, что помогает стабилизировать внутренние цены.

При этом страна продолжает направлять значительные ресурсы в свою военную программу. Министерство обороны Южной Кореи оценивает ракетные испытания КНДР в 2023 году примерно в 1 млрд долларов. Параллельно режим активно использует IT-специалистов для кибератак и нелегального финансирования. По данным ФБР, северокорейские хакеры похитили около 1,5 млрд долларов с криптобиржи Bybit.

Несмотря на экономический рост, Северная Корея остается бедной страной: ее валовой национальный доход составил 44,4 трлн вон, что эквивалентно лишь 1,7% экономики Южной Кореи, а доход на душу населения — всего 3,4% от южнокорейского уровня.

#северная корея #экономика
Видео