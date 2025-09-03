Между Варшавой и Берлином, являющимися важнейшими партнерами Украины, разгорелся спор из-за прошлого.

Германия должна выплатить Польше репарации в рамках возмещения ущерба за годы Второй мировой войны. С таким заявлением президент государства Кароль Навроцкий выступил на мероприятии на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины с начала Второй мировой войны.

По его словам, для построения партнерских отношений необходимо урегулировать вопрос репараций со стороны ФРГ. При этом выплата не должна рассматриваться как замена признания исторических событий, добавил политик.

Навроцкий подчеркнул, что Польша, «как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией». Он выразил уверенность в том, что его позиция отзовется у польского правительства и оно его поддержит.

Напомним, Варшава поднимает соответствующий вопрос с 2017 года, когда была создана специальная парламентская комиссия.

Ранее Польша уже потребовала от Германии репарации в размере более 1,3 триллионов долларов. В такую сумму страна оценила свои потери в ходе Второй мировой войны. О намерении Варшавы официально потребовать компенсации от Берлина заявил лидер консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Сумма... была подсчитана наиболее ограниченным, консервативным методом, она вполне могла бы быть больше", - заявил Качиньский

В ходе Второй мировой войны в Польше были убиты 6 миллионов жителей, половина из которых - польские евреи. До 200 тысяч человек погибли только в ходе подавления в 1944 году Варшавского восстания, а сама столица страны была практически стерта с лица земли.