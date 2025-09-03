Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дай триллион: президент Навроцкий актуализировал репарации от ФРГ 1 445

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
В Варшавском гетто были введены ограничения на общественный транспорт.

В Варшавском гетто были введены ограничения на общественный транспорт.

Одна половина из 6 миллионов погибших была евреи, вторая - поляки.

Между Варшавой и Берлином, являющимися важнейшими партнерами Украины, разгорелся спор из-за прошлого.

Германия должна выплатить Польше репарации в рамках возмещения ущерба за годы Второй мировой войны. С таким заявлением президент государства Кароль Навроцкий выступил на мероприятии на полуострове Вестерплатте под Гданьском по случаю 86-й годовщины с начала Второй мировой войны.

По его словам, для построения партнерских отношений необходимо урегулировать вопрос репараций со стороны ФРГ. При этом выплата не должна рассматриваться как замена признания исторических событий, добавил политик.

Навроцкий подчеркнул, что Польша, «как важнейшая страна на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией». Он выразил уверенность в том, что его позиция отзовется у польского правительства и оно его поддержит.

Напомним, Варшава поднимает соответствующий вопрос с 2017 года, когда была создана специальная парламентская комиссия.

Ранее Польша уже потребовала от Германии репарации в размере более 1,3 триллионов долларов. В такую сумму страна оценила свои потери в ходе Второй мировой войны. О намерении Варшавы официально потребовать компенсации от Берлина заявил лидер консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"Сумма... была подсчитана наиболее ограниченным, консервативным методом, она вполне могла бы быть больше", - заявил Качиньский

В ходе Второй мировой войны в Польше были убиты 6 миллионов жителей, половина из которых - польские евреи. До 200 тысяч человек погибли только в ходе подавления в 1944 году Варшавского восстания, а сама столица страны была практически стерта с лица земли.

Читайте нас также:
#польша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    4-го сентября

    Всегда подозревал,что из 6 млн половина приписана Визенталем.Особенно после того,как поменяли табличку на концлагере Освенцим в 1985 году,где было указано,что тут погибло 3 млн евреев. Теперь там новая табличка-1,5 млн. А самая пострадавшая нация -это русские. 9,7 млн мирных жителей. На втором месте мирные жители Ккраины-9.6млн. Но только Израиль,самая ,,пострадавшая,,страна,получила от Германии 60 млрд. Гусские России ничего не требовали,а зачем?Изгаиль же получил?!

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 177
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 298
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 497

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 26
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 23
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 29
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 18
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 54
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 61
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 26
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 23
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео