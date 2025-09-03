Baltijas balss logotype
К 2035 году Китай пообещал перестроить свои города

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
КПК идет навстречу пожеланиям трудящихся.

КПК идет навстречу пожеланиям трудящихся.

Кроме того, предполагается наращивать строительство центров международного потребления.

Власти Китая обнародовали директивный документ по содействию высококачественному развитию городов и ускоренной трансформации моделей городского развития. Об этм сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Документ разработан Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государственным советом (правительством) КНР. В нём определяются основные задачи по стимулированию высококачественного городского развития.

Согласно документу, к 2030 году будет достигнут значительный прогресс в строительстве модернизированных городов, ориентированных на потребности людей, с заметным повышением качества жилой среды и переходом к более зеленым стандартам. А к 2035 году должна быть в основном воплощена в жизнь концепция строительства современных, ориентированных на комфорт проживания, городов.

Предусматривается принятие мер, адаптированных для каждого города, и использование существующих ресурсов для стимулирования и расширения новых движущих сил городского развития. Кроме того, предполагается наращивать строительство городов - центров международного потребления, а также повышать уровень открытости и международного сотрудничества городов.

В директиве подчеркивается необходимость системного продвижения строительства качественного жилья и полностью благоустроенных городских общин. Документ требует ускорить формирование новой модели развития сектора недвижимости, чтобы более эффективно удовлетворять базовую потребность людей в жилье и их различные запросы, связанные с улучшением жилищных условий.

Ранее Народный (центральный) банк Китая потребовал снизить процентные ставки по кредитам на покупку жилья. Согласно распоряжению финансового регулятора, до 12 октября 18 национальных коммерческих банков КНР должны опубликовать свои планы по корректировке. К 31 октября текущего года ставки по ипотеке на первое, второе и последующее жилье должны быть снижены не менее чем на 30 базисных пунктов ниже ставки для первоклассных заемщиков, отмечают китайские СМИ.

Параллельно с этим китайские мегаполисы Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь скорректировали свою политику в области недвижимости, обнародовав ряд мер по стимулированию местного рынка жилья. Так, власти Гуанчжоу – административного центра провинции Гуандун – решили снять все ограничения на количество приобретаемого жилья для живущих в городе семей и холостых людей с местной пропиской или без нее. В Шанхае, в свою очередь, размер минимального первоначального взноса по ипотечному кредиту будет снижен с 20 до 15% от стоимости при покупке первого жилья, и с 35 до 25% - при приобретении второго.

