Молдове нужны свои «Прогрессивные» – как в Латвии 0 296

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Молдове нужны свои «Прогрессивные» – как в Латвии

В конце сентября в Молдове пройдут парламентские выборы. В расколотой стране, одна половина которой смотрит на Восток, а другая – на Запад, опять будут определять, куда идти.

Прошлый раз подобные баталии шли во время прошлогоднего еврореферендума, по итогам которого, да и то только за счет мобилизации проживающих в Европе граждан Молдовы, был достигнут самый низкий за всю историю еврореферендумов результат – 50,46 процентов поддержки пути в Европу.

В этой связи давайте попробуем разобраться, что надо сделать, чтобы каждые выборы в Молдове не превращались в баталии «выбора пути», а страна начала устойчивое движение по европейскому направлению. О чем , несколько авансом, недавно заявил завершивший свою миссию в качестве главы Делегации Европейского союза в Кишиневе посол Янис Мажейкс.

«Я покидаю Молдову спустя четыре года. Я нахожусь там же, куда приехал в 2021 году, но знаю, что теперь все иначе. Молдова стала более сильной, более уверенной в себе, более устойчивой и более европейской. Мир узнал ее не благодаря украденным миллиардам в прошлом, а благодаря смелости и решимости двигаться вперед, несмотря на все попытки извне этому помешать», — написал дипломат в своем аккаунте по завершении командировки.

Первый и важный момент. Необходимо прекратить попытки сокращения антикоррупционной инфраструктуры. Очевидно, к чему это привело в ситуации с действиями по урезанию полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Так в Молдове не снят полностью с повестки дня вопрос ликвидации Антикоррупционной прокуратуры (АП) путем ее объединения с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам ( ПБОПОД).

Ликвидация Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам с последующим созданием новой антикоррупционной структуры — это «плохая идея», которая может привести к хаосу в системе. Такое мнение высказала глава Национального института юстиции Рамона Стругариу.

«Я не уверена, что этот проект будет доведен до конца. Насколько мне известно, он в настоящее время приостановлен. Есть голоса, утверждающие, что роспуск этих двух структур — не лучшая идея. Я тоже считаю, что это может породить хаос в системе с последствиями, которые пока трудно предсказать», — заявила Стругариу в эфире программы «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.

Идея объединения Антикоррупционной прокуратуры и ПБОПОД появилась в начале 2024 года в рамках реформирования системы прокуратуры. Инициаторы законопроекта от правящей партии „Действие и солидарность” аргументировали его необходимость повышением эффективности расследования коррупционных и организованных преступлений. Однако проект вызвал резонанс в юридическом сообществе и был временно приостановлен после критики со стороны экспертов и международных партнеров. Приостановлен, но не снят с повестки.

В результате этих баталий глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин зимой даже подала в отставку. "Сегодня я подала заявление об отставке генеральному прокурору с надеждой, что инициативе о слиянии прокуратур не будет дан ход", - заявила Драгалин.

"Это атака на систему правосудия. Проект подрывает достигнутый нами прогресс, ставит под угрозу независимость судебной системы и ослабляет способность нашей страны привлекать к ответственности тех, кто нарушает закон", - отметила глава Антикоррупционной прокуратуры.

Попытки Партии «Действие и солидарность» (PAS) ликвидировать Антикоррупционную прокуратуру сильно разочаровали молодежь Молдовы, часть которой уже не хочет голосовать за PAS.

PAS превратилась в партию проевропейской бюрократии, как, собственное, и «Новое Единство» в Латвии. Поэтому PAS необходим молодежный незабронзовевший проевропейский конкурент. И вот тут-то Молдове пригодился бы опыт «Прогрессивных».

