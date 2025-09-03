США планируют доплаты полицейским за задержание нелегальных иммигрантов

Министерство внутренней безопасности США во вторник объявило, что планирует предложить дополнительное вознаграждение полицейским, чтобы побудить их помогать в задержании нелегальных иммигрантов, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Министерство сообщило, что предложит "возможности вознаграждения полицейским (..), которые помогут Службе иммиграции и таможенного контроля США (ICE) задерживать и выдворять самых опасных преступников, включая убийц, членов банд, насильников, террористов и педофилов, из американских сообществ".

Полицейские агентства, которые примут участие в инициативе, смогут получать до 1000 долларов в квартал за каждого обученного полицейского "на основе успешного выявления нелегальных иммигрантов при поддержке ICE и общей помощи в дальнейшей миссии ICE по защите Родины".

Целью запланированных доплат является увеличение количества депортаций нелегальных иммигрантов, что является частью жёсткой иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

Финансирование инициативы частично будет обеспечено за счёт сокращения бюджетных средств по другим статьям.