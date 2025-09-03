Baltijas balss logotype
В Пекине прошел масштабный военный парад 0 530

В мире
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
В Пекине прошел масштабный военный парад
ФОТО: Синьхуа

В присутствии российского президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Китай в среду продемонстрировал свою военную мощь и новейшее вооружение на масштабном военном параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, пишет ЛЕТА со ссылкой на AP.

Президент Китая Си Цзиньпин в короткой речи перед началом парада заявил, что человечество сегодня стоит перед выбором между миром и войной, диалогом и конфронтацией.

Си почтил память жертв войны и призвал искоренить причины войн, чтобы не допустить повторения истории. Однако основной посыл его выступления заключался в уверенности в силе Китая и готовности взять на себя ведущую роль в мире. Президент подчеркнул, что Китай неудержим и никогда не позволит себя запугать.

Во время парада были продемонстрированы лазерное оружие, гигантские подводные беспилотники, ракеты противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты, гиперзвуковые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты, дроны, торпеды, роботизированные собаки и множество других видов вооружения. Некоторые из них были показаны публике впервые.

Вместе с Си за парадом наблюдали лидеры 26 стран, однако среди них практически не было высокопоставленных представителей западных государств.

Это была первая встреча Си, Путина и Ким Чен Ына, сообщает BBC. Они пожали друг другу руки и сфотографировались на красной дорожке на площади Тяньаньмэнь перед началом парада.

В воскресенье и понедельник в Китае прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры более 20 стран. Многие из них, включая Путина, провели в Китае несколько дней и посетили мероприятия, посвящённые памяти о Второй мировой войне, в том числе и военный парад в Пекине.

#китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео