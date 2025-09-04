Более 1 миллиона 530 тысяч учащихся среднего и высшего образования Кубы начали учебный 2025–2026 год на фоне сложной экономической ситуации в стране.

В недавних заявлениях министр образования Кубы Наима Ариадна Трухильо подтвердила, что, несмотря на трудности, государство обеспечило основные ресурсы для работы образовательной системы карибской страны.

Как отметила министр, учебный год начинается с высоким уровнем социальной ответственности со стороны специалистов, работников и учреждений, вовлечённых в коллективные усилия по сохранению непрерывности учебного процесса.

Трухильо подчеркнула, что образовательная ситуация в стране неоднородна и требует территориально специфичных решений: «Каждый регион сталкивается с разными вызовами — от обеспеченности учителями до школьной логистики».

Она также отметила, что образовательные проекты должны адаптироваться к местным условиям, а «гибкость и совместная работа — ключ к преодолению препятствий», когда учащиеся разных уровней обучения вернутся в классы.

В восточных провинциях, таких как Сантьяго-де-Куба, обеспеченность учителями достигает 99% — это пример эффективности и организации. Эти территории разработали собственные инициативы для гарантирования учебных материалов и технологий.

Однако на западе кубинского архипелага наблюдается более острый дефицит преподавателей, а в центральной части, в провинции Санкти-Спиритус, ситуация, по словам министра, «чрезвычайно сложная».

Региональное неравенство требует дифференцированных стратегий и централизованной поддержки. Кубинская образовательная система ставит во главу угла равноправие, но признаёт материальные ограничения.

Тем не менее, школьная инфраструктура была подготовлена благодаря усилиям местных сообществ, участию семей и педагогических коллективов, отметила глава Mined.

Она также выделила обеспечение базовых материалов, таких как тетради, карандаши и учебные пособия, распределённых между регионами по принципу справедливости с учётом доступности этих ресурсов.

Представители розничной торговли и текстильной промышленности сообщили журналистам о постепенном распределении школьной формы, производство которой в первую очередь охватило дошкольников, учеников 5-х и 7-х классов.

Кубинская система образования требует более 3,6 миллионов единиц формы, но на данный момент произведено 2,2 миллионов, заявили чиновники Министерства промышленности.

Куба направляет почти 24% госрасходов на образование — это исторический приоритет государства со времён революции 1 января 1959 года под руководством Фиделя Кастро. Учебный год посвящён его столетию (13 августа 2026 года).