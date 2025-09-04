Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уход из Донбасса откроет путь для дальнейшей агрессии России - Зеленский 2 444

В мире
Дата публикации: 04.09.2025
BB.LV
Уход из Донбасса откроет путь для дальнейшей агрессии России - Зеленский
ФОТО: twitter

Вывод украинских войск из Донбасса не создаст условий для мира, а лишь откроет путь для дальнейшей агрессии России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Point, пишет LETA со ссылкой на UNN.

«Если завтра Украина каким-либо образом покинет Донбасс — чего не произойдёт — мы откроем [российскому лидеру Владимиру] Путину путь на Харьков и промышленный центр Днепр. Это лишь расширит его возможности», — сказал президент.

Зеленский напомнил, что Кремль захватил Крым в 2014 году, чтобы использовать его как трамплин для нападения на юг Украины, а также начал войну на востоке страны.

В случае полной оккупации Украины российский диктатор использует её как плацдарм для дальнейшего вторжения в Европу, предупредил он.

По словам президента, именно Украина сегодня определяет, где будет восточная граница Европы, поскольку в случае поражения Украины эта граница может пройти через Польшу, а возможно, и через Германию.

«В своё время Европа была разделена таким образом — восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня всё зависит от нас. От того, насколько мы позволим амбициям России развернуться», — подчеркнул Зеленский.

По данным западных СМИ со ссылкой на источники, во время саммита в августе на Аляске президент России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях, если Украина выведет войска из части Донецкой области, которая всё ещё находится под контролем Киева.

Зеленский отверг эту идею.

Читайте нас также:
#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • MiU
    Made in USSR
    4-го сентября

    А, что откроет неуход? Крышку гроба режима мистера Зе?

    12
    1
  • NB
    Nose Bose
    4-го сентября

    так иди на фронт и побеждай! Не можешь - уступай. Типичный хохол. Который не поймет, что усидеть на 2-х стульях не получится

    24
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 331
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 179
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 197
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 12
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 15
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 15
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 39
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 39
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 59
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 12
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 15
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео