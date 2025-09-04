Уход из Донбасса откроет путь для дальнейшей агрессии России - Зеленский

Вывод украинских войск из Донбасса не создаст условий для мира, а лишь откроет путь для дальнейшей агрессии России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Point, пишет LETA со ссылкой на UNN.

«Если завтра Украина каким-либо образом покинет Донбасс — чего не произойдёт — мы откроем [российскому лидеру Владимиру] Путину путь на Харьков и промышленный центр Днепр. Это лишь расширит его возможности», — сказал президент.

Зеленский напомнил, что Кремль захватил Крым в 2014 году, чтобы использовать его как трамплин для нападения на юг Украины, а также начал войну на востоке страны.

В случае полной оккупации Украины российский диктатор использует её как плацдарм для дальнейшего вторжения в Европу, предупредил он.

По словам президента, именно Украина сегодня определяет, где будет восточная граница Европы, поскольку в случае поражения Украины эта граница может пройти через Польшу, а возможно, и через Германию.

«В своё время Европа была разделена таким образом — восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня всё зависит от нас. От того, насколько мы позволим амбициям России развернуться», — подчеркнул Зеленский.

По данным западных СМИ со ссылкой на источники, во время саммита в августе на Аляске президент России Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях, если Украина выведет войска из части Донецкой области, которая всё ещё находится под контролем Киева.

Зеленский отверг эту идею.