Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Джо Байден перенес операцию против рака кожи 0 365

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
Deutsche Welle
Джо Байден перенес операцию против рака кожи
ФОТО: twitter

Экс-президент США был прооперирован против рака кожи по методу Мооса и сейчас успешно восстанавливается, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на пресс-секретаря политика, пишет DW.

Экс-президент США Джо Байден недавно перенес операцию по удалению пораженных раком клеток кожи. Об этом сообщает в пятницу, 5 сентября, на своем сайте телеканал NBC News со ссылкой на официального представителя бывшего главы американского государства.

Уточняется, что операция была проведена по методу Мооса, считающемуся очень эффективным в борьбе с раком кожи. Сейчас Байден успешно восстанавливается после операции, передал его пресс-секретарь. "Не ясно, когда была проведена эта процедура, однако на одном из видео от конца августа изображено, как он (Джо Байден. - Ред.) выходит из церкви в Делавэре, а на его голове - свежий шрам", - отмечает в этой связи на своем сайте телеканал Sky News.

В 2023 году, во время нахождения на посту президента США, Байден уже подвергался удалению раковых клеток кожи. Как рассказал тогда его лечащий врач Кевин О’Коннор, операция была проведена на груди, все пораженные слои кожи были удалены и никакого дальнейшего лечения Байдену на тот момент не требовалось.

В том же году, раковые клетки кожи были удалены у супруги тогдашнего президента США - Джилл Байден. Операции проводились в области над глазом и на груди, напоминает NBC News.

Рак простаты у Джо Байдена

В середине мая стало известно, что у Джо Байдена выявлен рак простаты. По данным газеты The New York Times, диагноз 82-летнему политику поставили 16 мая, после того как врачи осмотрели его из-за жалоб на проблемы с мочеиспусканием и выявили "небольшой узел" на простате. Медики обнаружили, что рак приобрел агрессивную форму и дал метастазы в кости.

Действующий президент США Дональд Трамп допустил тогда, что диагноз Байдена могли скрывать. Республиканец отметил, что "нужно много времени, чтобы дойти до такой стадии, до девятой стадии". Представители экс-президента отвергли эти обвинения. Трамп пожелал предшественнику скорейшего и успешного выздоровления.

Читайте нас также:
#джо байден
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 332
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 180
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 197
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 16
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 16
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 20
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 41
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 40
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 62
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 16
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 16
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 20

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео