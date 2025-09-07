«Издеваются!» Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией. Публикация, посвященная этому, была размещена на ее странице в соцсети Х.

Председатель ЕК отметила, что Кремль снова «издевается над дипломатией» и «презирает международное право». Она пообещала, что Европа продолжит поддерживать Украину.

«Мы укрепляем Вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию», — подчеркнула фон дер Ляйен.