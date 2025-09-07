Baltijas balss logotype
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
«Издеваются!» Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России
ФОТО: Global Look Press

Глава ЕК фон дер Ляйен обвинила Россию в издевательстве над дипломатией.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России. После удара армии РФ по целям на территории Украины она заявила, что Москва якобы издевается над дипломатией. Публикация, посвященная этому, была размещена на ее странице в соцсети Х.

Председатель ЕК отметила, что Кремль снова «издевается над дипломатией» и «презирает международное право». Она пообещала, что Европа продолжит поддерживать Украину.

«Мы укрепляем Вооруженные силы Украины, создаем надежные гарантии безопасности и усиливаем санкции, чтобы усилить давление на Россию», — подчеркнула фон дер Ляйен.

#россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • MM
    Margus Marjanen
    8-го сентября

    Ету старуху давно надо было выгнать из ЕС комисии, как и многих других. Вместо переговоров, они снабжают оружием, убивайте люди друг друга. Ето как в доме поругались бы пару квартир, а я кому нибудь из них да пистолет и сказал, иди защити себя и убей соседа.

  • Мп
    Мимо проходил
    7-го сентября

    Мадам на глазах теряет связь с реальностью. И ведь просто в психушку не отправишь...

