В Китае рассказали о новой угрозе для мира со стороны США

В мире
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
В Китае рассказали о новой угрозе для мира со стороны США
ФОТО: Unsplash

В Китае опубликовали доклад о «ментальной колонизации» мира США.

КНР представила доклад «Идейная колонизация: методы, истоки и международная опасность когнитивной войны США», в котором анализируются причины и последствия политики «ментальной колонизации» Вашингтона на мир. Документ был опубликован китайским государственным аналитическим центром агентства «Синьхуа».

«Ментальная колонизация представляет собой контроль над мышлением (...). Он характеризуется такими чертами, как принудительная перестройка, злонамеренное манипулирование, скрытое проникновение, а также долгосрочное разложение. Гегемония США (...) служит "твердой предпосылкой" для идеологической колонизации», — отмечается в материале.

По словам авторов доклада, с развитием и совершенствованием новых технологий попытки Вашингтона «колонизировать мышление» становятся «не такими очевидными», и, как следствие, требуют «повышенного внимания и бдительности» со стороны мирового большинства. Они также отмечают, что с политической, экономической и культурной точек зрения действия США «несут серьезный вред развитию на планете».

В связи с этим Китай призывает все государства «сбросить идеологические оковы», чтобы вновь создать «яркую мозаику цивилизационного разнообразия».

#китай
Оставить комментарий

