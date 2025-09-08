Зеленский пожаловался на закупки российского газа на Западе

Киев считает несправедливостью продолжение закупок российского газа на Западе в условиях войны. На энергетическую политику иностранных партнеров в интервью для телеканала ABC пожаловался президент Украины Владимир Зеленский.

«Я очень благодарен всем партнерам. Но некоторые из них, я имею в виду, продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо», — заявил украинский лидер.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп правильно оценивает энергетическую политику Европы, и потребовал от западных партнеров отказаться от закупки углеводородов российского происхождения.

В интервью Зеленский также заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, однако она должна пройти не в России. При этом он подчеркнул, что согласен как на двустороннюю встречу, так и трехстороннюю, в которой принял бы участие Трамп.