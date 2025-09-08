Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский пожаловался на закупки российского газа на Западе 1 433

В мире
Дата публикации: 08.09.2025
BB.LV
Зеленский пожаловался на закупки российского газа на Западе
ФОТО: Global Look Press

Зеленский назвал несправедливостью закупки российского газа на Западе.

Киев считает несправедливостью продолжение закупок российского газа на Западе в условиях войны. На энергетическую политику иностранных партнеров в интервью для телеканала ABC пожаловался президент Украины Владимир Зеленский.

«Я очень благодарен всем партнерам. Но некоторые из них, я имею в виду, продолжают покупать нефть и российский газ. И это несправедливо», — заявил украинский лидер.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп правильно оценивает энергетическую политику Европы, и потребовал от западных партнеров отказаться от закупки углеводородов российского происхождения.

В интервью Зеленский также заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, однако она должна пройти не в России. При этом он подчеркнул, что согласен как на двустороннюю встречу, так и трехстороннюю, в которой принял бы участие Трамп.

Читайте нас также:
#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го сентября

    Любопытно, откцда сами хохлы газ качают? Из ес жи..

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 175
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 340
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 182
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 200

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 10
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 33
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 29
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 33
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 55
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 50
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 10
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 33
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео