Израиль пригрозил полным уничтожением Газы

Израиль полностью уничтожит Газу и палестинское радикальное движение исламистского толка ХАМАС, если не будут выполнены условия по достижению мира и освобождению заложников. Об этом сообщил израильский министр обороны Исраэль Кац.

«Если убийцы и насильники ХАМАС не примут условия Израиля о прекращении войны, прежде всего касающиеся освобождения всех заложников и сдачи оружия, они будут уничтожены, и Газа будет уничтожена», — сказал глава оборонного ведомства.