Катар считался безопасным местом для переговоров. Что будет после удара Израиля?

На протяжении последних 20 лет Катар был мировой столицей переговоров. В Дохе договаривались о возвращении украинских детей на родину, о выводе американских войск из Афганистана, о мирном соглашении с повстанцами в Судане и, конечно, о прекращении огня и освобождении части заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

Однако после удара Израиля по Дохе неясно, какое будущее ожидает Катар как площадку для переговоров и посредничества.

Во вторник 9 сентября в столице Катара Дохе прозвучало несколько взрывов. Израильские власти и военные заявили, что целью атаки были лидеры ХАМАС, ответственные за организацию нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дал приказ об ударе в ответ на нападение палестинцев в Иерусалиме 8 сентября этого года.

Израиль ударил по руководству ХАМАС в Катаре

МВД Катара вскоре после взрывов подтвердило, что удар пришелся на «резиденцию ХАМАС».

Представители ХАМАС заявили Би-би-си, что в здании, которое было целью удара, находилась команда переговорщиков. Они обсуждали последнее предложение Вашингтона о прекращении огня в Газе.

Пока неясно, кто погиб в результате атаки. Представители ХАМАС говорят, что лидеры группировки, в том числе Халил аль-Хайя, выжили, но погиб его сын Хумам и один из его помощников. Израиль пока не отчитался об итогах операции.

Но уже очевидно, что после удара Израиля Катар вряд ли останется главной площадкой для самых разных деликатных переговоров, которой он был на протяжении последних двух десятков лет.

«Это создает тревожный прецедент в том, что касается любых будущих мирных переговоров», — отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

«Если даже Катар, где ранее проходили переговоры между США и «Талибаном» до 2021 года, больше не является безопасным местом, то где тогда оно есть?» — говорит он.

Катар как посредник для всего мира

Власти Катара отреагировали на атаку жестко, но пока — официально — не заявили о прекращении своей посреднической роли в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Это уже второй раз за несколько месяцев, когда Катар подвергся прямому удару. 23 июня Иран атаковал военно-воздушную базу Аль-Удейд, в которой, в частности, размещаются ВВС США. Впрочем, в результате удара никто не пострадал — американские военные эвакуировались заранее.

По подсчетам газеты Guardian, в июле 2025 года Катар был вовлечен в 10 процессов медиации — некоторые из них проходили внутри страны, другие за ее пределами. Именно Катар начал переговоры, которые привели к мирному договору между Демократической Республикой Конго и Руандой.

В особенности Катар славился посредничеством, когда речь шла об освобождении заложников или обмене заключенными. «Как Катар стал незаменимым переговорщиком для всего мира», — под таким заголовком вышел материал в журнале New Yorker в ноябре 2023 года.

Катар с самого начала был вовлечен в переговоры между Израилем и ХАМАС, последовавшие за нападением 7 октября. При посредничестве Дохи стороны согласились на временное прекращение огня и обменяли 105 израильских заложников на 240 палестинских заключенных.

В ноябре 2024 года, однако, Катар решил выйти из процесса: в правительстве страны были недовольны нежеланием сторон вести переговоры. Впрочем, спустя несколько месяцев, когда президентом США стал Дональд Трамп, Катар вновь включился в переговоры и предоставил площадку для сторон в Дохе.

Удар Израиля по Дохе уже осудили многие арабские страны, ООН, Франция и Великобритания. Папа римский Лев XIV назвал ситуацию «очень серьезной». США заявили, что знали о готовящейся атаке. Однако сам Дональд Трамп пока не отреагировал на удар.

«Это серьезная эскалация конфликта со стороны Израиля на территории страны, которая почти два года выступала посредником между ним и ХАМАС», — полагает корреспондент Би-би-си при Госдепартаменте Том Бейтман.

«На фоне публичного возмущения руководства Дохи — ключевого союзника США — единственный дипломатический путь буквально взорван, и Трампу придется справляться с последствиями».