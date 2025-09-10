Правительство ФРГ сочло неприемлемым удар Израиля по Дохе

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) раскритиковал удар Израиля по высокопоставленным представителям палестинской террористической группировки ХАМАС в столице Катара Дохе. "Нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара сегодняшним израильским нападением является неприемлемым", - заявил он в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани вечером во вторник, 9 сентября.

Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius), в ходе беседы с эмиром Мерц высоко оценил посреднические усилия Катара по прекращению огня в Газе и освобождению заложников ХАМАС. "Война не должна распространяться на весь регион. Федеральное правительство также находится в тесном контакте с правительством Израиля по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Ранее с критикой действий Израиля выступил также министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) и представители ряда других европейских государств. "Нападение Израиля в Дохе не только нарушает территориальный суверенитет Катара, но и ставит под угрозу все наши усилия по спасению заложников. Этот удар неприемлем", - заявил Вадефуль во вторник вечером в Берлине.

Глава МИД рассказал, что обсудил с израильским коллегой Гидеоном Сааром обеспокоенность судьбой заложников, среди которых есть граждане ФРГ. Он также выразил благодарность катарскому премьер-министру шейху Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за активные усилия, направленные на достижение перемирия и освобождение заложников.

СБ ООН обсудит израильский удар 10 сентября

По оценке Еврокомиссии, удар Израиля по руководителям ХАМАС нарушает международное право и территориальную целостность Катара. "Необходимо избегать любой эскалации войны в Газе - это не в чьих интересах . Мы будем и впредь поддерживать все усилия, направленные на прекращение огня в Газе", - заявил представитель ЕК Ануар Эль-Ануни.

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 10 сентября в ответ на удары Израиля по представителям ХАМАС в Катаре, сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, встреча, запланированная на 15.00 в Нью-Йорке. Она будет проведена по просьбе, в частности, Алжира и Пакистана.