В европейской столице произошел крупнейший за шесть лет блэкаут

В Берлине из-за поджога ЛЭП произошел крупнейший за шесть лет блэкаут.

В Берлине произошел крупнейший за последние годы блэкаут. Отключение произошло из-за поджога линии электропередачи, заявил в эфире радиостанции RBB управляющий директор компании-оператора Stromnetz Berlin Эрик Ландек.

В результате инцидента света лишились почти 50 тысяч потребителей, что составляет половину района Трептов-Кёпеник. Произошедший блэкаут стал крупнейшим за последние шесть лет. Без электричества остались местные школы, детские сады и дома престарелых, закрылись супермаркеты, было приостановлено трамвайное сообщение. Линии экстренных служб оказались перегружены.

Впоследствии подачу ресурса частично восстановили, на утро среды без электричества оставались 20 тысяч домохозяйств. Полностью восстановить электроснабжение в европейской столице планируется к вечеру четверга, 11 сентября.

Причиной отключения стал поджог двух опор ЛЭП. Обстоятельства произошедшего выясняются. Виновниками называют левых экстремистов — активисты движения опубликовали соответствующее признание на собственной онлайн-платформе. Своей целью они провозгласили сопротивление капитализму, милитаризации и технологизации.