В европейской столице произошел крупнейший за шесть лет блэкаут 3 1356

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
В европейской столице произошел крупнейший за шесть лет блэкаут
ФОТО: Unsplash

В Берлине из-за поджога ЛЭП произошел крупнейший за шесть лет блэкаут.

В Берлине произошел крупнейший за последние годы блэкаут. Отключение произошло из-за поджога линии электропередачи, заявил в эфире радиостанции RBB управляющий директор компании-оператора Stromnetz Berlin Эрик Ландек.

В результате инцидента света лишились почти 50 тысяч потребителей, что составляет половину района Трептов-Кёпеник. Произошедший блэкаут стал крупнейшим за последние шесть лет. Без электричества остались местные школы, детские сады и дома престарелых, закрылись супермаркеты, было приостановлено трамвайное сообщение. Линии экстренных служб оказались перегружены.

Впоследствии подачу ресурса частично восстановили, на утро среды без электричества оставались 20 тысяч домохозяйств. Полностью восстановить электроснабжение в европейской столице планируется к вечеру четверга, 11 сентября.

Причиной отключения стал поджог двух опор ЛЭП. Обстоятельства произошедшего выясняются. Виновниками называют левых экстремистов — активисты движения опубликовали соответствующее признание на собственной онлайн-платформе. Своей целью они провозгласили сопротивление капитализму, милитаризации и технологизации.

Оставить комментарий

(3)
  • Ч
    Чангл
    10-го сентября

    Не Россия? Читать не интересно

    25
    1
  • З
    Злой
    Чангл
    10-го сентября

    Я тоже удивлён думал напишут что самый главный приехал и завалил опору ЛЭП

    17
    2
  • А
    Алекс
    Чангл
    11-го сентября

    Иди лучше соловьёва посмотри,твой контект

    0
    8
Читать все комментарии

