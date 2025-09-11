Венгрия анонсировала жесткие переговоры с Украиной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что ожидает «жестких» переговоров с украинской делегацией во главе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой на фоне ухудшения двусторонних отношений. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украинская переговорная делегация прибыла в Будапешт (...) Я ожидаю жестких переговоров, мы заинтересованы в хороших отношениях, но не поступимся венгерскими национальными интересами», — написал он.

Сийярто отметил, что отношения Будапешта и Киева «не в лучшем состоянии, это видно всем», однако ответственность за это он возложил исключительно на Украину. Он также добавил, что улучшение двусторонних отношений возможно, но это вопрос воли со стороны Киева.

Ранее Сийярто пожаловался, что Украина и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт «буквально каждый день». По его словам, Будапешт выступает за мир и призывает стороны к мирным переговорам.