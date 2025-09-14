Baltijas balss logotype
«Многие латвийские левые больше не смогут поехать в Америку» - Херманис 5 860

В мире
Дата публикации: 14.09.2025
«Многие латвийские левые больше не смогут поехать в Америку» - Херманис

Латвийский режиссер Алвис Херманис опубликовал пост о реакции на убийство американского консервативного блогера-активиста Чарли Кирка. По его словам, по неофициальным данным Госдепартамент распорядился отказывать во въезде всем иностранцам, которые в соцсетях поддержали убийство. Мониторинг, как утверждает режиссёр, ведут с помощью ИИ.

Херманис подчеркнул: можно не соглашаться с взглядами Кирка (сам он не согласен с ним по вопросу Украины), но, по его мнению, теперь Кирк стал символом свободы слова. И добавил: «Свобода слова заканчивается там, где поддерживают „отмену“ через убийство. Это - поддержка терроризма». Он предположил, что «многие латвийские левые» из-за этого не смогут поехать в США.

Пост поднял шквал комментариев: США вправе не впускать тех, кто одобряет насилие. Другие просили источники. Где именно фиксировалась «радость» по поводу убийства? Кто из латвийских чиновников выразил соболезнования, а кто - нет. Часть комментаторов отмечала: публичное клеймение «фашистами/нацистами» размывает границы и подталкивает к насилию.

Были резкие реплики в адрес «левых» и «правых», сравнения с ковид-спорами, ирония и сарказм. Некоторые уводили разговор к войне и «стенам» между людьми как к метафоре прекращения насилия.

Причины мониторинга

Ранее сообщалось, что власти США в пятницу объявили об аресте человека, подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Кирк, глава консервативной молодежной организации Turning Point USA, был застрелен снайпером в Университете долины Юты (UVU) в Ореме в среду.

31-летний активист был представителем молодого поколения консервативных республиканцев, у которого были миллионы подписчиков в социальных сетях.

Посещая американские университеты, Кирк приглашал студентов на дебаты, которые затем транслировались онлайн. На эти дебаты часто приглашались и идеологические оппоненты Кирка, так называемые прогрессисты.

Читайте нас также:
#сша #левые #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • II
    Ira Ira
    15-го сентября

    Жаль, еще на одного умного человека в мире стало меньше.

    2
    0
  • П
    Процион
    14-го сентября

    Для убийства человека человеком нет оправданий, независимо от причин и поводов. Это — аксиома, постулат цивилизованного мироустройства. Кроме того, наказывать человека за то, что у него иное мнение, не соответствующее мейнстриму — тоже нельзя. В Сатверсме, Конституции Латвии, прямо записано (ст.100), что человек тез ограничений имеет право получать информацию, её передавать и выражать своё мнение. Так почему тогда была создана в Латвии такая контора, как NEPLP, и сфабрикован специальный закон, который определяет и легализует деятельность NEPLP? Сам этот закон антиконституционный и подлежит немедленной отмене.

    18
    1
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    Никак не мог понять,почему Сталина обвиняли в чем у угодно,но только не в антисемитизме ,хоть он и расстрелял тысячи евреев-чекистов и высокопоставленных военных и ,пожив в Латвии,понял. В СССР они все стали русскими как Владимир Соловьев и Путин с Медведевым,а в Латвии они латыши,поэтому не будет и тут никаких вопросов и расстрелял -это не выход,к вот поднятие Латвии с колен на стройках народного хозяйства в ненавистном ватнике -для них самое то.

    1
    13
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го сентября

    И слава Богу! Этих, извините, "девых" заждались лесоповалы и урановые рудники.

    10
    1
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    Еще в первые выборы Трампа на стадионе в Техасе были расстреляны его сторонники. Через неделю в Калифорнии была расстреляна хабадная синагога. И наступило перемирие .Как сказал Евгений Сатановский из России-Мы,евреи,договорились не убивать друг друга. И вот перемирие нарушено. Посмотрим как ответит Трамп. А латвийским левым надо тоже приготовиться.Трамп-не Путин .И Ринкевичу это популярно объяснят. Судя по тому с какими почестями хоронили Кирка,мстя будет изощрённой и жесткой. Это не дело Эпштейна-это личный удар по Трампу и республиканцам.И Никакой венгерский еврей Сорос без поддержки государства США не поможет радикальным левым в мире,а у англосаксов сейчас много проблем внутри страны .Израиль не полезет-тогда его просто раздавят без поддержки США,а Нетаньяху повесят. Может действительно что то начнет меняться в мире и евреи начнут нести свет и процветание,а а не войны,грабежи и геноцид народов,как говорил Микаэль Лайтман?!

    6
    1
Читать все комментарии

