«Многие латвийские левые больше не смогут поехать в Америку» - Херманис

Латвийский режиссер Алвис Херманис опубликовал пост о реакции на убийство американского консервативного блогера-активиста Чарли Кирка. По его словам, по неофициальным данным Госдепартамент распорядился отказывать во въезде всем иностранцам, которые в соцсетях поддержали убийство. Мониторинг, как утверждает режиссёр, ведут с помощью ИИ.

Херманис подчеркнул: можно не соглашаться с взглядами Кирка (сам он не согласен с ним по вопросу Украины), но, по его мнению, теперь Кирк стал символом свободы слова. И добавил: «Свобода слова заканчивается там, где поддерживают „отмену“ через убийство. Это - поддержка терроризма». Он предположил, что «многие латвийские левые» из-за этого не смогут поехать в США.

Пост поднял шквал комментариев: США вправе не впускать тех, кто одобряет насилие. Другие просили источники. Где именно фиксировалась «радость» по поводу убийства? Кто из латвийских чиновников выразил соболезнования, а кто - нет. Часть комментаторов отмечала: публичное клеймение «фашистами/нацистами» размывает границы и подталкивает к насилию.

Были резкие реплики в адрес «левых» и «правых», сравнения с ковид-спорами, ирония и сарказм. Некоторые уводили разговор к войне и «стенам» между людьми как к метафоре прекращения насилия.

Причины мониторинга

Ранее сообщалось, что власти США в пятницу объявили об аресте человека, подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Кирк, глава консервативной молодежной организации Turning Point USA, был застрелен снайпером в Университете долины Юты (UVU) в Ореме в среду.

31-летний активист был представителем молодого поколения консервативных республиканцев, у которого были миллионы подписчиков в социальных сетях.

Посещая американские университеты, Кирк приглашал студентов на дебаты, которые затем транслировались онлайн. На эти дебаты часто приглашались и идеологические оппоненты Кирка, так называемые прогрессисты.