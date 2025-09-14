Baltijas balss logotype
Опрос: Большинство немцев опасаются нападения РФ на НАТО 1 311

В мире
Дата публикации: 14.09.2025
Deutsche Welle
Опрос: Большинство немцев опасаются нападения РФ на НАТО
ФОТО: pixabay

В Германии 62 процента жителей считают, что РФ может атаковать Польшу или Литву. Почти половина опрошенных призывает к полному эмбарго на российские энергоносители.

Большинство жителей Германии опасаются, что Россия в ближайшем будущем нападет на одну из стран НАТО, например Польшу или Литву. Об этом свидетельствуют обнародованные в воскресенье, 14 сентября, данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa для издания Bild am Sonntag. Согласно его результатам, подобные опасения высказали 62 процента респондентов, в то время как 28 процентов не считают такой сценарий вероятным.

49 процентов опрошенных убеждены в том, что поставки российского газа и нефти в Европейский Союз следует немедленно прекратить. За продолжение импорта выступили 33 процента участников исследования, еще 11 процентов затруднились с ответом, а 7 процентов сказали, что им безразлично.

Конфискованные активы и поддержка Украины

Кроме того, 51 процент респондентов поддержал идею использования замороженных в Евросоюзе российских активов для финансирования помощи Украине. Против выступили 29 процентов опрошенных, а 20 процентов сообщили, что не имеют четкой позиции по этому вопросу. В опросе, проведенном 11 и 12 сентября, приняли участие 1002 человека.

Польша и ее союзники находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в ночь на 10 сентября в воздушное пространство страны вторглись как минимум 19 российских дронов. В субботу, 13 сентября, Румыния также заявила о нарушении своего воздушного пространства. По информации Минобороны в Бухаресте, беспилотник залетел в румынское небо во время российской атаки на украинскую инфраструктуру.

#нато #россия #германия
  • A
    Aleks
    14-го сентября

    Путин 2001,2003 и 2008 г НАТО нам не враг Мы никогда не нападем на Украину и Крым должен быть украинским После 2012 совершенно другое мнение и другой человек. То ли точно заменили,то ли Берл Лазар так мозги промыл,что развернулся Вова на все 180 градусов. А может и не развернулся и до сих пор НАТО друг,а Украина и Крым перейдут тому,кто их давно хочет,а Путину,другу этого народа,для него ничего не жалко:Хоть украинца,хоть русского ..

    1
    9

Видео