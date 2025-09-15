Baltijas balss logotype
Великобритания вызвала российского посла 1 510

В мире
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Фото: N Chadwick / Wikimedia

Reuters: Великобритания вызвала посла РФ из-за инцидента с дронами в Польше.

Великобритания вызвала российского посла из-за инцидента с дронами в Польше, за который была якобы ответственна Москва. Об этом сообщает Reuters.

«Великобритания вызвала российского посла, сообщило в понедельник МИД страны, после нарушения Россией воздушного пространства НАТО в Польше на прошлой неделе», — пишет агентство.

В ночь с 9 на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польско-белорусскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.

  • А
    Андрей
    16-го сентября

    Меня одного интересуют логические цепочки? Как это всё между собой связано?

    • дроны в Польше
    • вероятно российского производства, вероятно запускали военные РФ. но это - не точно. По крайней мере некоторые жители Польши предполагают, что их запустили военные ВСУ.
    • А посла РФ почему-то вызывает почему-то Великобритания (некогда сильная морская держава). Вопрос: Великобритания считает Польшу зоной своей ответственности? На каком юридическом основании? Мы чего-то не знаем и между Польшей и Великобританиеё есть какой-то пакт Джонсона-Сикорского-Туска или т.п.?
Видео