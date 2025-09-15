Reuters: Великобритания вызвала посла РФ из-за инцидента с дронами в Польше.

Великобритания вызвала российского посла из-за инцидента с дронами в Польше, за который была якобы ответственна Москва. Об этом сообщает Reuters.

«Великобритания вызвала российского посла, сообщило в понедельник МИД страны, после нарушения Россией воздушного пространства НАТО в Польше на прошлой неделе», — пишет агентство.

В ночь с 9 на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польско-белорусскую границу. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, всего было обнаружено 19 дронов, значительная часть которых прилетела с территории Белоруссии.