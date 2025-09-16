Baltijas balss logotype
Пять стран заблокировали предложение ЕС об ограничении выдачи виз россиянам

В мире
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Пять стран заблокировали предложение ЕС об ограничении выдачи виз россиянам
ФОТО: Global Look Press

Власти Греции, Италии, Испании, Франции и Венгрия отказались вводить ограничения на выдачу виз россиянам.

Греческие власти впервые с 2022 года заблокировали решение Евросоюза (ЕС) о дискриминации россиян. Об этом сообщает издание Pronews.

По данным источника, Греция отказалась принимать условия нового пакета санкций и вводить ограничения для выдачи виз российским путешественникам в популярных туристических регионах, таких как Ионические острова. От данной меры могла пострадать также и русская община внутри этой европейской страны, поскольку ее представителям не будут выдавать долгосрочные визы.

Власти предположили, что Россия может принять аналогичные меры в отношении греков. Наряду с Грецией, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия.

Ранее сообщалось, что ЕС отложил новый пакет санкций против России на неопределенный срок. Как утверждается, принятие очередного пакета ограничений было снято с повестки дня, поскольку руководство ЕС и президент США Дональд Трамп усиливают давление на Словакию и Венгрию, требуя от них снизить зависимость от российской нефти.

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    16-го сентября

    А Латвия не пропускает машины с российскими номерами. Прикол, есть виза ЕС, а на машине нельзя проехать. Ох и натянут латышей за самоуправство.

    3
    1

