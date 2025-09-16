Вооружённые силы США в понедельник нанесли удар по ещё одному венесуэльскому судну с наркотиками в Карибском море, в результате чего погибли трое человек, заявил президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Удар по "наркотеррористам из Венесуэлы" был нанесён после того, как 2 сентября в результате другого удара США по венесуэльскому наркосудну были убиты 11 человек.

США разместили у побережья Венесуэлы несколько военных кораблей, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник пообещал защитить страну от "агрессии" Вашингтона.

"Сегодня утром по моему приказу вооружённые силы США нанесли второй кинетический удар", — написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social, добавив, что "в результате удара были ликвидированы трое мужчин-террористов при исполнении".

Трамп также опубликовал видео, на котором видно, как судно взрывается в море в оранжевых языках пламени.

"Удар был нанесён в тот момент, когда эти подтверждённые наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах, транспортируя нелегальные наркотики (смертельное оружие, отравляющее американцев!) и направляясь в США", — заявил Трамп.

Напряжённость между США и Венесуэлой обострилась за последние недели, когда Трамп направил к венесуэльским территориальным водам восемь военных кораблей с целью оказания давления на левого президента Мадуро.

США обвиняют Мадуро в руководстве кокаиновым контрабандным картелем и недавно удвоили вознаграждение за информацию, которая приведёт к его задержанию — с 25 до 50 миллионов долларов. Значительная часть международного сообщества не признала победу Мадуро на президентских выборах в июле 2024 года, которые оппозиция считает нечестными.

В понедельник Мадуро назвал госсекретаря США Марко Рубио "властелином смерти и войны", комментируя его риторику по поводу латиноамериканских наркокартелей.

Ссылаясь на сосредоточение американских военных кораблей и предыдущую атаку на судно, Мадуро заявил журналистам, что Венесуэла "в полной мере" использует своё "законное право на самооборону".

Мадуро регулярно обвиняет США в попытках смены режима в Венесуэле.