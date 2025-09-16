Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США нанесли удар по ещё одному венесуэльскому наркосудну 1 384

В мире
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV

Вооружённые силы США в понедельник нанесли удар по ещё одному венесуэльскому судну с наркотиками в Карибском море, в результате чего погибли трое человек, заявил президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Удар по "наркотеррористам из Венесуэлы" был нанесён после того, как 2 сентября в результате другого удара США по венесуэльскому наркосудну были убиты 11 человек.

США разместили у побережья Венесуэлы несколько военных кораблей, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник пообещал защитить страну от "агрессии" Вашингтона.

"Сегодня утром по моему приказу вооружённые силы США нанесли второй кинетический удар", — написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social, добавив, что "в результате удара были ликвидированы трое мужчин-террористов при исполнении".

Трамп также опубликовал видео, на котором видно, как судно взрывается в море в оранжевых языках пламени.

"Удар был нанесён в тот момент, когда эти подтверждённые наркотеррористы из Венесуэлы находились в международных водах, транспортируя нелегальные наркотики (смертельное оружие, отравляющее американцев!) и направляясь в США", — заявил Трамп.

Напряжённость между США и Венесуэлой обострилась за последние недели, когда Трамп направил к венесуэльским территориальным водам восемь военных кораблей с целью оказания давления на левого президента Мадуро.

США обвиняют Мадуро в руководстве кокаиновым контрабандным картелем и недавно удвоили вознаграждение за информацию, которая приведёт к его задержанию — с 25 до 50 миллионов долларов. Значительная часть международного сообщества не признала победу Мадуро на президентских выборах в июле 2024 года, которые оппозиция считает нечестными.

В понедельник Мадуро назвал госсекретаря США Марко Рубио "властелином смерти и войны", комментируя его риторику по поводу латиноамериканских наркокартелей.

Ссылаясь на сосредоточение американских военных кораблей и предыдущую атаку на судно, Мадуро заявил журналистам, что Венесуэла "в полной мере" использует своё "законное право на самооборону".

Мадуро регулярно обвиняет США в попытках смены режима в Венесуэле.

Читайте нас также:
#сша #венесуэла #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
5
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • VU
    Vards Uzvards
    16-го сентября

    Сначала всех убили, потопили, а потом объявили "наркосудном"? Раньше хотябы в ООН госсекретарь США тряс пробиркой с "хим\био оружием".

    12
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 106
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 169
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 211
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 395

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 7
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 15
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 30
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 72
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 42
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 72
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 7
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 15
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 30

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео