Трамп подает многомиллиардный иск против The New York Times

Президент США обвинил редакцию газеты The New York Times во лжи и в том, что она служит "виртуальным рупором радикальной левой Демократической партии", пишет DW .

Президент США Дональд Трамп заявил, что подает иск о защите чести и достоинства на сумму 15 млрд долларов (12,7 млрд евро) против газеты The New York Times и обвиняет ее в том, что она служит "виртуальным рупором радикальной левой Демократической партии". Соответствующую запись глава Белого дома разместил в понедельник, 15 сентября, в соцсети Truth Social.

"Газета Times на протяжении десятилетий использовала метод (распространения. - Ред.). лжи о вашем любимом президенте (МНЕ!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего", MAGA и нашей стране в целом", - заявил Трамп. Он также раскритиковал редколлегию газеты за поддержку кандидата от Демпартии Камалы Харрис во время президентской кампании, назвав это "самым крупным незаконным вкладом в избирательную кампанию ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ".

Трамп обращается в суд во Флориде

"The New York Times слишком долго позволялось свободно лгать, клеветать и порочить меня, и это прекратится СЕЙЧАС", - отметил американский лидер, добавив, что подает иск во Флориде.

Ранее он грозил подать в суд из-за публикации поздравительной открытки, подписанной, как утверждалось, Трампом и отправленной финансисту Джеффри Эпштейну более 20 лет назад.

Иски против СМИ

Глава Белого дома ранее подавал иски против ряда СМИ, в том числе - CBS и ABC, впоследствии урегулированные за миллионы долларов. Критики воспринимают иски как посягательство на свободу прессы, констатировало агентство dpa.

Выступая в Конгрессе 25 июня, Кэри Лейк - спецсоветница Агентства США по глобальным медиа (USAGM) - напомнила о распоряжении Трампа сократить "до основания" финансирование медиа, которые, по оценке его администрации, являются предвзятыми и распространяют "пропаганду".