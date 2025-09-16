Трамп подписал указ об отправке Национальной гвардии в Мемфис

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ об отправке Национальной гвардии в город Мемфис штата Теннесси для решения проблемы преступности, существующей в этом городе, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Трамп заявил, что это будет "копия" контингента Национальной гвардии, направленного в Вашингтон в августе.

"Эти усилия будут включать Национальную гвардию, а также ФБР и другие федеральные агентства", — заявил Трамп журналистам во время церемонии подписания указа в Овальном кабинете.

Президент подчеркнул, что это "очень важно из-за происходящей преступности", и добавил, что следующим городом, куда он может направить Национальную гвардию, может стать Чикаго.

По словам Трампа, размещение Национальной гвардии и депортационные рейды в Вашингтоне и Лос-Анджелесе спасли эти города от преступлений, совершённых мигрантами.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди во время церемонии подписания заявила, что федеральные агентства будут использовать "очень успешную" модель Вашингтона, чтобы "сделать Мемфис снова безопасным".

В своей борьбе с преступностью Трамп до сих пор сосредотачивался на городах, управляемых демократами. Мемфис, где преобладает афроамериканское население, возглавляет мэр-демократ, в то время как губернатор штата Теннесси представляет Республиканскую партию.