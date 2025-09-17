Зеленский попросил 60 миллиардов долларов на продолжение войны с Россией

Зеленский: Украине надо найти $60 млрд на продолжение конфликта с Россией.

Украине надо найти 60 миллиардов долларов на продолжение войны с Россией в 2026 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«План "А" для нас — это завершить войну в этом году, план "Б" — найти 120 миллиардов долларов [на ее продолжение]. (...) 60 — есть в украинском бюджете, а еще 60 — мне надо найти», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Украине потребуется еще столько же средств от иностранных партнеров, чтобы профинансировать невоенные расходы.