Китай протестирует перевозки через Северный морской путь

Китайский порт Нинбо готовится протестировать перевозки через Северный морской путь. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, первое судно начнет свой путь 20 сентября. Новый маршрут будет сложнее пробных перевозок.

«Они уже осуществляли перевозки из точки в точку, например, из китайского порта в Гамбург или Санкт-Петербург. Этот вояж отличается. Корабль зайдет в четыре порта в Китае, потом пройдет через Арктику, затем посетит Великобританию, Роттердам, Гамбург и Гданьск. Это действительно больше похоже на обычный морской маршрут перевозок», — пояснил основатель американского Арктического института Мальте Хамперт.

По словам эксперта, китайские перевозчики сейчас накапливают знания и опыт, а также обучают экипаж. В скором времени на фоне изменения климата ледяной покров снизится еще на 30-50 процентов, и Арктика станет более привлекательна для транспортных компаний.