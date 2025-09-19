Ким Чен Ын распорядился развивать в КНДР технологии ИИ

Глава КНДР намерен расширять мощности по производству дронов и "предпринимать усилия по быстрому развитию недавно введенной технологии искусственного интеллекта", пишет DW .

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытанием ударного дрона и распорядился расширить использование искусственного интеллекта (ИИ), передает в пятницу, 19 сентября, агентство AFP со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

На изображениях, распространенных в этот день информагентством ЦТАК, видно, как беспилотник поднимается в воздух и уничтожает цель. Ким выразил "большую удовлетворенность" результатами этих испытаний, говорится в публикации. "БПЛА становятся важным средством (ведения боевых действий. - Ред.) и важным заданием при модернизации ВС страны", - заявил глава КНДР.

Также Ким распорядился расширять мощности по производству дронов и "предпринимать усилия по быстрому развитию недавно введенной технологии искусственного интеллекта".

Расширение сотрудничества КНДР и РФ на фоне войны в Украине

Первые ударные дроны Северная Корея представила в прошлом году, напоминает AFP. По мнению наблюдателей, в сфере развития этого вида вооружений Пхеньян может пользоваться поддержкой из Москвы.

После начала полномасштабной войны России против Украины сотрудничество РФ и КНДР усилилось. Так, Северная Корея предоставила России не только вооружение, но и контингент военных для участия в боевых действиях.