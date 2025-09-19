Baltijas balss logotype
НАТО раскололось по израильской зачистке Газы: США поддерживает, Испания обвиняет 1 344

В мире
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Госсекретарь Рубио с министром иностранных дел Израиля Сааром.

Перед началом операции ЦАХАЛ призвал палестинцев покинуть город и переместиться на юг в "гуманитарные зоны".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил: "Премьер Испании Санчес и его министры-коммунисты поощряют насилие и даже похвалили тех, кто такое насилие осуществил. И это случилось всего через несколько дней после того, как он выразил сожаление, что у него нет атомной бомбы, «чтобы остановить Израиль»!

photo_2025-09-14_21-41-58.jpg

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), между тем, начала наземную операцию по захвату города Газа, передает Axios. Сообщается, что сначала израильские военные нанесли авиаудары по Газе, после чего в город вошли танки.

Высокопоставленный представитель ЦАХАЛ заявил изданию, что израильские военные вошли в Газу, и в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.

Перед началом операции ЦАХАЛ призвал палестинцев покинуть город и переместиться на юг в "гуманитарные зоны". По последним данным, из Газы ушли около 300 тысяч человек. При этом, как отмечает The Jerusalem Post, около 700 тысяч человек остались.

Наступление началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета. По данным источников Axios, Рубио сказал, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была проведена быстро.

Комиссия ООН выпустила доклад, в котором утверждается, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа. Согласно выводам комиссии, Изариль совершил четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение рождаемости.

"Ответственность за эти чудовищные преступления лежит на высших эшелонах израильской власти, которые уже почти два года проводят кампанию геноцида с конкретным намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа как группу", – заявила глава комиссии Нави Пиллэй.

Посол Израиля при ООН Даниэль Мерон назвал доклад "скандальным" и "фальшивым". "Израиль категорически отвергает клеветнические заявления, опубликованные сегодня этой комиссией", – передает слова Мерона агентство Reuters.

Израиль проводит боевую операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС на юг страны 7 октября 2023 года. Тогда были убито более 1200 мирных жителей, более 250 человек были взяты в заложники и вывезены в Газу. Израиль заявил, что его цель – полное уничтожение ХАМАС в секторе Газа.

Власти Израиля заявляют, что одной из основных целей военной операции в Газе остается освобождение заложников. По последним данным в заложниках остаются 50 человек, включая солдата, убитого в 2014 году. Живыми считаются 20 заложников. Минздрав Газы, подконтрольный палестинской группировке ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, утверждает, что с начала боевых действий в секторе погибли почти 65 тысяч палестинцев.

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Андрей
    20-го сентября

    "По последним данным в заложниках остаются 50 человек, включая солдата, убитого в 2014 году. Живыми считаются 20 заложников." Труп в заложниках? Это как? Редакция - вы что курите?

    "Минздрав Газы, подконтрольный палестинской группировке ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, утверждает, что с начала боевых действий в секторе погибли почти 65 тысяч палестинцев." Даже если уменьшить цифру в 10 раз - несколько тысяч в обмен на 50. И им всё мало?!

    1
    1

