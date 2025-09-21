Визит Трампа в Китай, вероятно, состоится в конце октября — начале ноября. Подготовка к поездке на завершающей стадии, сообщает гонконгская South China Morning Post.

"Для Си Цзиньпина - визит Трампа в нынешней ситуации - большая политическая победа", - комментирует московский китаевед Николай Данилов. "Если он состоится сразу после Пленума (по внутренней информации 23-24 октября) - то это будет двойная победа. В сложной ситуации баланса сил в политике - это, возможно, даст Си импульс на уверенное правление и после съезда 2027 года. То есть визит Трампа усиливает легитимность выбора Си на четвертый срок - именно для его политических противников. Это грустное время для них. Если Трамп приедет после АТЭС в Южной Корее - также довольно большая победа Китая. Думаю, Китай согласовал за это Тикток (и возможно, закроют сделку по Панаме). Чем бы дитя не тешилось. Если США еще что-то понимают в политике, то визит должен быть разбавлен визитом в Японию, Вьетнам, Индонезию. России переживать особо нет смысла - Трампа примут по высшему разряду, главное, чтобы "клиент созрел". Кто реально будет беспокоиться - это Тайвань и Индия. Перед Пленумом возможны громкие дела против системных либералов".

Между тем, дипломатическое противостояние не утихает. США допускают одностороннее искажение фактов и неверное толкование документов о Второй мировой войне, касающиеся Тайваня. Об этом, как сообщает информационное агентство «Синьхуа», заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Дипломат сделал своё заявление на очередной пресс-конференции. Так он ответил на вопрос журналистов о заявлении представителя Государственного департамента США о том, что ни один из этих документов, включая Каирскую декларацию и Потсдамскую декларацию, не определяет окончательный политический статус Тайваня.

Линь Цзянь напромнил о том, что принцип «одного Китая» является всеобщим консенсусом международного сообщества. Он призвал американскую сторону в полной мере соблюдать этот принцип и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также прекратить манипулировать тайваньским вопросом и потворствовать или поддерживать правящие там сепаратистские силы, стремящиеся к «независимости».

Пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства потребовал от властей Соединённых Штатов воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Китая.

Ранее в МИД КНР заявляли, что возвращение Тайваня Китаю является результатом победы во Второй мировой войне и важной составной частью послевоенного миропорядка.