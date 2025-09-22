В конструкции прослеживаются веяния из американского ВПК.
Новые разработки будут основаны на искусственном интеллекте.
Северокорейский диктатор побывал на испытаниях ударных и разведывательных дронов и распорядился усилить их искусственным интеллектом.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил испытания новых боевых дронов и приказал усилить их возможности искусственным интеллектом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA.
Отмечается, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями тактического беспилотного ударного самолёта "Кумсон" и стратегического разведывательного дрона.
Он остался доволен результатами, а также утвердил план дальнейшего совершенствования беспилотников, в частности с использованием искусственного интеллекта.
Напомним, Ким Чен Ын анонсировал новую ядерную политику КНДР, которая предусматривает параллельное развитие ядерного потенциала и традиционных вооружённых сил.
Ранее сообщалось также, что Северная Корея рассматривает отправку в Россию до 25 000 человек для обучения навыкам производства и управления дронами, сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на дипломатические источники в России и на Западе. Предполагается, что северокорейцы будут учиться на предприятии по производству БПЛА "Герань" в Елабуге. Северная Корея хочет помочь России в производстве дронов.
