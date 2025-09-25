Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польша вновь открыла границу с Беларусью 4 519

В мире
Дата публикации: 25.09.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Польша вновь открыла границу с Беларусью
ФОТО: Unsplash

Движение между Польшей и Беларусью было восстановлено 25 сентября в 01.00 по белорусскому времени. Пограничные переходы оставались закрытыми около двух недель назад из-за военных учений "Запад-2025", пишет DW.

Польша в ночь на четверг, 25 сентября, открыла пограничные переходы на границе с Беларусью, которые были закрыты около двух недель в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

Движение было в 01.00 по белорусскому времени. Вновь начали работать погранпереходы "Тересполь - Брест" (для легковых автомобилей), "Кукурыки - Козловичи" (для грузовиков), а также три железнодорожных пункта пропуска. При этом другие погранпереходы остаются закрытыми.

Первый автомобиль - с польскими номерами

О первом прошедшим границу автомобиле в 01.20 сообщило в Telegram белорусское издание Onliner. "А вот и первый автомобиль, въехавший с польской стороны. Что любопытно: машина - с польскими номерами", - говорится в сообщении. Тем самым было подтверждено открытие границы, "по крайней мере в автодорожном пункте пропуска "Брест - Тересполь"".

Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Беларусью в ночь на 12 сентября. Тремя днями ранее, анонсируя это решение, польский премьер-министр Дональд Туск связал его с началом "очень агрессивных с точки зрения военной доктрины" маневров "Запад-2025" на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

Вторжение российских дронов в Польшу

В ночь на 10 сентября российские беспилотники в беспрецедентном масштабе нарушили воздушное пространство Польши. Всего спецслужбы зафиксировали 21 дрон, некоторые из этих беспилотников были сбиты. Значительная часть БПЛА прилетела с территории Беларуси.

Для перехвата дронов были задействованы, помимо польской авиации, истребители других стран НАТО. Обломки беспилотников повредили жилой дом в деревне Вырыки недалеко от границы с Беларусью и Украиной, пострадавших не было.

В Варшаве заявили, что Россия сознательно атаковала Польшу, и запросили консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4-й Североатлантического договора. Минобороны России в ответ сообщило, что "не планировало" поражать цели в Польше.

×
Читайте нас также:
#Польша #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео