Зеленский пригрозил жесткими ударами по инфраструктуре Москвы и блэкаутом.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе. Видео выступления публикует УНИАН в Telegram.

«В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России», — высказался политик.

Зеленский пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по Москве в случае атак Вооруженных сил России на объекты украинской энергетики. По его словам, этот вопрос обсуждался в том числе и на встрече с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября.

26 сентября издание The Telegraph сообщило о просьбе Зеленского к Трампу о передаче Tomahawk. По информации источников, американский президент оценил ее «чрезвычайно позитивно».

