Шок и трепет: в России бьют тревогу из-за нового сверхмощного украинского оружия

В мире
Дата публикации: 27.09.2025
BB.LV
ФОТО: Youtube

По мнению военных специалистов, к разработке подобных аппаратов Украина шла давно. Ставка была сделана на простые в производстве, но способные долететь далеко средства поражения.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился новый дрон «Зозуля», который они уже начали применять в ходе боевых действий, пишут СМИ.

Сам разработчик беспилотника позиционирует его как средство глубокого поражения. Дрон способен преодолевать расстояние до 2100 километров и нести боевую часть массой от 10 до 50 килограммов взрывчатого вещества. При максимальной взлетной массе «Зозуля» способна преодолеть тысячу километров. Максимальная воздушная скорость беспилотника достигает 180 км/ч. В полете аппарат использует визуальную и инерциальную навигацию. Его стоимость оценивается в сорок тысяч долларов за единицу. Этот дрон уже сделан на производственной базе и не похож на случайную сборку. То есть речь может идти о промышленных партиях.

По мнению военных специалистов, к разработке подобных аппаратов Украина шла давно. Ставка была сделана на простые в производстве, но способные долететь далеко средства поражения. «Зозуля» стала логичным продолжением этой линии. Её конструкция позволяет наладить массовый выпуск. Это не стратегический ракетоносец. Это дрон, который можно клонировать сериями. Именно этим он опасен.

Угроза таких беспилотников не только в дальности. Они могут обходить оборонительные системы, использовать сложные маршруты, запускаться с разных площадок. Мобильность пусковых установок делает их особенно трудной целью для разведки. В случае применения роем, при одновременном запуске десятков аппаратов, эффективность перехвата резко падает. Даже если большая часть будет уничтожена, несколько дронов могут прорваться. И этого достаточно, чтобы нанести урон и посеять панику.

"Новая беспилотная угроза - это реальность. Это не прототип, не выставочный макет, а уже применяемое средство. Счёт идёт не на годы. Вопрос в ближайших месяцев", - бьют тревогу в РФ.

Такими беспилотниками будут наносить удары там, где атаки в России никто не ждет. Именно на это украинские солдаты делают ставку. БПЛА способны летать долго и бить точно, но при этом им не требуется сопровождение.

Напомним, Зеленский пообещал мощный блэкаут после ударов по Москве.

