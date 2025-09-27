В Кремле должны остановить войну или искать бомбоубежища - Зеленский 2 1128

Дата публикации: 27.09.2025
Фото: Администрация президента Украины

Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что если Россия не остановит войну, то чиновникам в Кремле следует убедиться, что они знают, где находится ближайшее бомбоубежище, цитирует "Медуза".

По словам президента Украины, в ходе его недавней встречи с Дональдом Трампом тот поднимал вопрос о том, что Киев должен отвечать на российские удары по принципу «око за око». Зеленский утверждает, что американский президент поддерживает нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры и военным заводам России.

Он рассказал, что обратился к Трампу с просьбой о предоставлении нового дальнобойного оружия, которое заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров. Какое именно оружие просит Киев у Вашингтона, Зеленский не уточнил, однако добавил, что использует его, если получит.

При этом Зеленский отметил, что Украина не собирается бомбить мирных жителей, потому что «мы не террористы». Но он дал понять, что объекты российской власти, такие как Кремль, могут стать целями для Киева.

«Они должны знать, где находятся бомбоубежища, — сказал Зеленский о чиновниках Кремля. — Если они не остановят войну, им это в любом случае понадобится. Они должны знать, что мы всегда будем отвечать».

