Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что по информации разведки беспилотники, замеченные в европейских странах в последние дни, запускают с танкеров российского теневого флота.

Президент сказал, что санкции должны ударить по российской торговле энергоресурсами и по всей инфраструктуре танкерного флота России.

"Есть информация от разведки, что россияне используют именно танкеры для запуска и управления дронами, которые запускают против европейских стран.

Это еще одно свидетельство, что Балтийское море и другие моря должны быть закрыты для российских танкеров, по меньшей мере для теневого флота", - сообщил Зеленский.