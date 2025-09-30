Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Москва их обнаружить не сможет: Трамп направил атомные подводные лодки США к России 4 1630

В мире
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что отправил к побережью России одну-две атомные подводные лодки. Трансляция его выступления перед генералами и адмиралами доступна на YouTube.

«Не буду говорить о тех двух лодках у берегов России, просто чтобы быть осторожным, потому что мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом (ядерные — прим.)», — сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что субмарины «скрываются», и выразил надежду, что их применение не понадобится, добавив, что обнаружить американские атомные подводные лодки невозможно.

Читайте: Это страшно: в России назвали американский «Томагавк» непростой целью

×
Читайте нас также:
#Россия-США
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео